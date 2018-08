Delphine Wespiser : La folle éclate à Djerba, son chéri de 52 ans de la partie !

Avant de s'offrir une virée en quad, Delphine Wespiser et son compagnon avaient assisté le 5 août à une grande fête organisée à l'hôtel Radisson Blu à l'occasion de la 3e édition du Festival Beach Party. Sur place, le couple a retrouvé le directeur de l'établissement Mohamed Jerad, la chanteuse anglaise Tara McDonald mais aussi les nombreux artistes qui ont tous mis le feu aux platines. Natty Rico, DJ Miss Gul, Fabien Lanciano, DJ Rawdolff, DJ Neus et DJ The Wave avaient notamment assuré le déplacement.

Sur Instagram, Delphine Wespiser a publié plusieurs photos de ses vacances en Tunisie. En bikini, bronzée sur une bouée, la reine de beauté a visiblement savouré son séjour. L'idéal avant son grand retour télévisé à Paris.