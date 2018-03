Delphine Wespiser, sa prise de poids : "Je n'ai pas envie de laisser ça"

Delphine Wespiser s'est lancé un défi de taille ! La semaine dernière, Miss France 2012 était en vacances au Cap Vert. Un voyage qu'elle a pris plaisir à partager avec ses abonnés, sur Instagram. Et elle n'a pas simplement profité du paysage !

La jeune femme de 26 ans s'est autorisé de nombreux écarts alimentaires. Résultat des courses ? Trois kilos en plus sur la balance... en seulement une semaine. Aussi a-t-elle pris la décision de faire attention à ce qu'elle va mettre dans son assiette tout au long de la semaine afin de les perdre.

"Pour ne pas me défiler, j'ai décidé de vous en parler tous les jours", a assuré Delphine Wespiser en Insta Story. Après quoi, elle est revenue sur le moment où elle a appris qu'elle avait pris du poids : "Avant de partir en vacances j'avais bien perdu. Hier j'ai voulu mettre des pantalons que j'avais achetés et impossible de les fermer. Je suis montée sur la balance pour voir et je me suis rendue compte que j'avais pris 3 kilos en une semaine. Je n'ai pas envie de laisser ça comme ça, j'ai un shooting la semaine prochaine en plus."

Reste à savoir si elle atteindra son objectif. Quoi qu'il en soit, Delphine Wespiser sera toujours aussi sublime.