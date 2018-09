Delphine Wespiser : Son anecdote improbable avec son petit ami Roger

Touche pas à mon poste faisait sa rentrée sur C8 ce lundi 3 septembre 2018. Un retour notamment marqué par l'arrivée de la belle Delphine Wespiser (26 ans) parmi les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Et on peut dire que Miss France 2012 a fait une arrivée remarquée.

En début d'émission, Baba a dévoilé une photo sur laquelle on pouvait apercevoir son petit ami Roger (52 ans) nu, avec un chat collé à son fessier. Amusée, Delphine Wespiser a donc raconté l'anecdote de cette photo improbable : "On dormait et à 3h du matin j'entends du bruit. J'ai allumé la lumière et là, je vois un chat dans notre lit qui n'arrêtait pas de se frotter comme ça. J'étais pétée de rire. En fait, c'est le chat du voisin qui est rentré par notre fenêtre. C'était improbable, c'est à dire que tu te réveilles et que tu as un chat au cul." Une histoire qui a beaucoup fait rire sur le plateau.

C'est cet été que Delphine Wespiser a officiellement dévoilé l'homme qui partage sa vie. Lors d'une interview pour Gala, elle révélait l'avoir rencontré lors d'une soirée au cours de laquelle l'homme d'affaires fêtait ses 50 ans. "Avant de connaître Roger, j'avais une amie qui sortait avec un homme plus âgé et je lui faisais un peu la morale. (...) Mais j'ai compris en le vivant qu'en fait, on ne peut pas tout expliquer. Surtout pas en amour", a-t-elle expliqué.