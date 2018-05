Demain nous appartient : Bastien bientôt de retour ? Il laisse planer le doute...

Alors qu'ils s'étaient attachés au personnage de Bastien, joué par Joffrey Platel, les fans de Demain nous appartient (TF1) ont eu la surprise à la mi-janvier de le découvrir dans le coma après un grave accident de la route. Le comédien avait dans la foulée quitté la série. Mais ce départ est-il définitif ? Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, il se livre.

Joffrey Platel tient alors à rappeler que Bastien est encore dans le coma et que, par conséquent, seule "l'histoire dira s'il reviendra". "Il faut continuer à suivre ! Je ne veux pas spoiler, j'ai trop de respect pour les téléspectateurs pour ne pas dire en amont ce qui va arriver... ou pas", lance-t-il.

S'il refuse d'en dire plus, l'acteur qui donne également la réplique à Jenifer dans le téléfilm Traqués (TF1) indique ne pas être contre le fait de revenir dans Demain nous appartient : "C'est une si belle aventure, s'exclame-t-il. Donc, si l'occasion se présente, pourquoi pas ? Bien sûr ! De plus, je suis resté en très bons termes avec les membres du casting. On a des liens très forts."

Rappelons que, de son côté, Solène Hébert, qui incarne Victoire, l'amoureuse de Bastien à l'écran, avait assuré auprès de Purebreak que la production gardait le personnage "au chaud". "La porte est ouverte en tout cas, avait-elle déclaré. Nous, on est tous en train de prier pour qu'il revienne. S'il revient, j'imagine que ça ne sera pas simple. Peut-être que Victoire aura rencontré quelqu'un entre-temps, qu'elle aura des choses à faire, peut-il qu'il ne se rappellera pas de tout. On peut imaginer un milliard d'histoires différentes." Affaire à suivre !