Demain nous appartient : Clément Rémiens fait craquer les téléspectateurs !

Depuis ses débuts dans la série, le jeune homme suscite l'engouement de beaucoup d'internautes. D'ailleurs, il va devoir se familiariser avec cette notoriété puisque désormais, on l'arrête dans la rue : "Ça a été perturbant au début et surtout un choc. Mes amis et mes parents étaient émus de me voir à la télévision, donc ça m'a beaucoup touché. Quand les gens me demandent de prendre des photos avec eux, je suis super content de leur faire plaisir. On pourrait vite prendre la grosse tête, mais c'est dans mes principes de rester humble. Je reçois beaucoup de messages super mignons et j'essaie de répondre à tout le monde mais les journées sont vraiment chargées. J'aimerais vraiment les remercier. Je répondrai à tous les messages avec beaucoup de plaisir !"