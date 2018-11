Demain nous appartient : Clément Rémiens "pas à l'aise" avec l'intrigue...

Quand il n'enchaîne pas les prestations remarquées dans Danse avec les stars 9 sur TF1, c'est dans la série Demain nous appartient que Clément Rémiens sévit.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs sur l'intrigue de la série offrant à son personnage Maxime une histoire d'amour avec une femme ayant le double de son âge, Clémentine (campée par Linda Hardy), Clément Rémiens (21 ans) a statué en toute franchise : "Je ne suis pas très à l'aise avec cette intrigue. Dès le début, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes : ce n'est pas si simple de jouer ce type de relation avec quelqu'un qui n'a pas son âge. Je ne l'ai jamais vécu et je ne peux pas m'appuyer sur mes émotions. Cela m'a demandé beaucoup de travail et de concentration. Aujourd'hui, j'ai pris mes marques et j'ai moins d'appréhension. Mais cela reste particulier."

De son côté, Linda Hardy (45 ans) n'a pas caché que cette situation n'était pas non plus facile, notamment lors du tournage des scènes les plus intimes. "C'est plus facile aujourd'hui parce qu'on se connaît beaucoup mieux. Nous nous faisons confiance. Mais Clément reste un garçon très pudique et réservé. Je le suis aussi, même si j'ai plus d'expérience. On le vit bien sans être dans une énorme aisance", a-t-elle confié. Et de préciser toutefois : "Aborder la différence d'âge au sein d'un couple me paraît très intéressant au niveau des implications : le regard porté par la société, la problématique de l'enfant... Il y a encore plein de choses à raconter."

Deux interviews à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement en kiosque.