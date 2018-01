Demain nous appartient - Coline Bellin remplacée : Les raisons de son départ

Grosse surprise pour les fidèles de la série Demain nous appartient (TF1). Vendredi 12 janvier 2018, les téléspectateurs ont découvert que le personnage de Judith... avait changé de visage. Ce n'était en effet plus Coline Bellin (16 ans) mais Sylvie Filloux (18 ans).

Afin que ses fans ne soient pas trop perdus, Coline avait dévoilé les raisons de son départ sur Instagram, la semaine passée. Aussi a-t-on découvert que son âge était en cause : "Judith est devenue un personnage trop important et doit apparaître beaucoup plus souvent. Le fait que je sois une personne mineure dans la vraie vie et que je sois encore au lycée, empêche la réalisation de plus de scènes avec mon personnage. À partir de maintenant, Judith sera assurée par une personne majeure afin qu'elle apparaisse plus souvent dans la série."

Coline a ajouté que son jeu d'actrice n'a en rien influé sur la décision des producteurs de Demain nous appartient. Celle qui jouait la fille d'Ingrid Chauvin espère donc que cette expérience lui ouvrira des portes. "L'équipe de Demain nous appartient a été et restera une seconde famille pour moi, et je les remercie pour ces merveilleux moments passés en leur compagnie. Et vous, je ne vous remercierai jamais assez pour vos messages, de m'avoir suivie derrière l'écran et de m'avoir fait vivre à travers Judith. Je suis extrêmement touchée et vous resterez à jamais gravés dans mon coeur", a-t-elle conclu sa publication.