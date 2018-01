Demain nous appartient : Deux acteurs de Plus belle la vie débarquent !

Demain nous appartient (TF1) accueille deux nouveaux acteurs.

Mardi 23 février, les téléspectateurs ont eu la surprise de découvrir Stéphane Coulon dans la série, dans la peau du personnage Jérôme Cottin, le nouveau proviseur du lycée. Et si son visage ne leur était probablement pas inconnu, c'est parce qu'il a déjà joué dans une série bien connue : Plus belle la vie (France 3). C'est en 2011 qu'il avait rejoint le Mistral afin d'incarner Gaspard, un homme qui a semé la zizanie entre Johanna (Dounia Coesens) et sa mère, Blanche (Cécilia Hornus). La raison ? Il était le mari de la première et l'amant de la seconde.

Stéphane Coulon n'est pas le seul acteur de Plus belle la vie à rejoindre Ingrid Chauvin, Lorie et les autres membres de l'équipe. Le 14 février prochain, c'est Juliette Chêne qui fera ses premiers pas dans la série. Celle qui jouait Juliette Frémont (la fille de Charles et la soeur de Céline Frémont) se glissera dans la peau de Rachel. Elle sera d'une grande aide pour Victoire (Solène Herbert), bouleversée par l'accident de Bastien (Joffrey Platel).