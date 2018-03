Demain nous appartient : Deux actrices vivent ensemble dans la vraie vie !

Tous les jours sur TF1, la série Demain nous appartient cartonne et tient en haleine de plus en plus de téléspectateurs. Un succès qui réjouit les comédiens même s'ils le savent, les intrigues évoluent vite et leur place dans la série également. Interviewée par le magazine Télé Loisirs, Anna Caillon (qui incarne Flore Vallorta) revient sur les départs dans la fiction et révèle qu'elle vit sous le même toit qu'une autre actrice.

Surprise par la mort du personnage d'Elisabeth Vallorta (campée par Laura Killing), Anne Caillon le sait, la production est reine et peut mettre fin à un rôle du jour au lendemain : "On avait moins vu Elisabeth ces derniers temps, la production a choisi de la faire partir de manière spectaculaire plutôt que de la laisser dans un coin. C'est le jeu de la série : on peut tous mourir demain."

Contente de voir que son personnage pourrait bientôt devenir mère, la comédienne de 44 ans qui est maman d'une petite fille de 6 ans vit malheureusement loin de sa famille. "Toutes les mamans de la série ont cette problématique. Pour Ingrid Chauvin, c'est différent, son mari fait partie des réalisateurs, son fils est petit, alors ils ont décidé de s'installer à Sète (région Occitanie). En ce qui me concerne, mon mari travaille à Paris et ma fille y a ses amis. Donc je prends le train."

Dans le Sud de la France, Anne Caillon ne vit pas seule. En effet, elle partage un appartement avec une autre comédienne : Samira Lachhab, alias Leïla Beddiar ! "Elle cuisine des tajines et moi des pâtes, c'est super sympa", commente la belle quadragénaire qui a donc trouvé un bel équilibre entre vie de famille et vie professionnelle.