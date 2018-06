Demain nous appartient : Ingrid Chauvin et Lorie Pester déchaînées à Monaco

Lancé durant l'été 2017, Demain nous appartient s'est lentement mais sûrement installée comme l'une des séries les plus regardées en France. La chaîne TF1 peut être fière d'arriver à rivaliser avec l'indéboulonnable Plus belle la vie. Aussi les stars de la série sont-elles invitées dès qu'un festival de télévision s'ouvre. Ce fut le cas en avril dernier pour la première édition de CanneSéries, ça l'est de nouveau vendredi 15 juin 2018 pour l'ouverture de la 58e édition du prestigieux Festival de Télévision de Monte-Carlo.

Toute l'équipe de Demain nous appartient a participé à la cérémonie d'ouverture. Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur mais aussi Lorie Pester et la petite nouvelle dans la série Charlotte Valandrey étaient présents tout comme Maud Baecker, Anne Caillon et Solène Hébert. Et c'est peu dire que l'équipe était ravie de poser ensemble sur le tapis rouge en témoignent les fous rires et les grimaces de tous.

Lorie Pester, qui vient de réaliser un rêve en chantant à L'Olympia le 31 mai 2018, est sans doute arrivée plus tard que ses collègues et n'a pu être sur la photo de groupe mais elle n'en était pas moins heureuse de participer à cet événement. Devant l'engouement des photographes, l'actrice et chanteuse de 36 ans n'a pas résisté et a dégainé son smartphone pour faire un selfie en plein photocall. Selfie qui a été posté sur son compte Instagram ainsi qu'une des belles photos de ses collègues en signe d'amitié.

Ce samedi, toute l'équipe s'est retrouvée pour des interviews et un nouveau photocall.