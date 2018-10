Demain nous appartient : L'accident qui va tout bouleverser

Les personnages de Demain nous appartient (TF1) s'apprêtent à voir leur vie bouleversée. Comme l'a annoncé la première chaîne par voie de communiqué, un terrible accident va avoir lieu à Sète, ville dans laquelle est tournée et se déroule la série.

Tout démarrera lors d'une sortie scolaire en bus à l'Abbaye de Valmagne, située non loin de Sète. Tous les adolescents de Demain nous appartient s'y trouveront, accompagnés de Chloé (interprétée par Ingrid Chauvin), Sandrine (Juliette Tresanini), Anna (Maud Baecker) et Clémentine (Linda Hardy). Et, alors qu'ils étaient en route, le bus percutera une voiture et se retrouvera alors au milieu de la route.

Un grave accident puisqu'un plan d'urgence sera mis en place à l'hôpital de la ville et qu'un hôpital de campagne sera installé sur les lieux du drame. Certains personnages y resteront-ils ? La réponse le 5 novembre 2018, date de diffusion du fameux épisode.