Demain nous appartient : Lenni-Kim en dit plus sur son rôle !

Après Lenni-Kim le chanteur et Lenni-Kim le danseur dans Danse avec les stars 8 (TF1), place à Lenni-Kim l'acteur. Comme les internautes l'ont découvert par le biais d'une vidéo postée sur le compte Twitter officiel de la série le 19 février 2018, le jeune Canadien de 16 ans fera une apparition dans Demain nous appartient.

"Ça va être vraiment ouf, j'ai trop hâte ! Je vous embrasse fort et j'ai hâte de commencer le tournage", a lancé le chanteur aux côtés de Chris Marques, juré de DALS. S'il n'en avait pas dit plus sur son rôle lundi dernier, Lenni-Kim a donné de plus amples détails ce mercredi 21 février.

"Vu que j'ai vraiment trop hâte de commencer, je vais vous en dire plus sur le rôle que je interpréter dans la série", a confié le partenaire de Marie Denigot. Et de révéler qu'il se mettra dans la peau de Zac, le correspondant québécois de Jessica (campée par Garance Teillet) et Dylan Moreno (interprété par Joaquim Fossi). "Je ne vous en dis pas plus. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai vraiment hâte de commencer", a-t-il conclu sa vidéo. Et ses fans ont hâte de le découvrir dans Demain nous appartient !

Lenni-Kim n'est pas la seule personnalité à avoir intégré le casting. Les téléspectateurs ont déjà pu découvrir Juliette Chêne et Stéphane Coulon, ex-acteurs de Plus belle la vie. Frédérique Bel, Joyce Jonathan ou Delphine Chanéac ont aussi eu la chance de donner la réplique à Ingrid Chauvin et Lorie.