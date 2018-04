Demain nous appartient, Mimie Mathy "accro" : Sa technique pour avoir des infos

A l'occasion du 200e épisode de Demain nous appartient, la production de la série a souhaité faire appel à un guest d'exception : Mimie Mathy. Elle y incarne Pénélope, la tante de Lucie (incarnée par Lorie Pester) et fera face à des problèmes personnels, ce qui donnera lieu à des séquences émouvantes.

Mais comme l'a précisé Lorie lors de son interview pour nos confrères de Télé 7 Jours, le public découvrira aussi des séquences de comédie. Un rôle que Mimie Mathy a adoré incarner. Il faut dire que la membre des Enfoirés est complètement fan de Demain nous appartient. Elle ne manque pas un épisode comme l'a rappelé la jolie blonde - qui investira l'Olympia le 31 mai prochain pour un concert exceptionnel -. C'est même elle qui a demandé à la production de faire une apparition dans la série.

"Elle est tellement accro ! Sur la tournée des Enfoirés, elle n'arrêtait pas de me parler des intrigues. Et quand on était plus ensemble, elle m'envoyait des SMS pour tenter d'avoir des infos exclusives. Comme ma mère", a ajouté Lorie. Mais on imagine que cette dernière n'a jamais craqué afin de ne pas gâcher le suspense.

Pour rappel, c'est le 23 avril prochain que sera diffusé l'épisode dans lequel Mimie Mathy apparaît.

L'intégralité de l'interview de Lorie est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 9 avril 2018.