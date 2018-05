Demain nous appartient : Qui est Lola, la nouvelle rivale de Chloé ?

Il va y avoir de l'action dans Demain nous appartient... Et pour cause, ce mardi 29 mai 2018, dès 19h20, Lola débarque dans le feuilleton à succès de TF1. Le personnage va bouleverser le quotidien du couple formé par Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) et Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin). Cette dernière n'a qu'à bien se tenir ! Très rapidement, Lola va se lier d'amitié avec sa fille Judith. Avec son fort caractère, sa grande confiance en elle et son âme de séductrice, la jolie jeune femme va aussi tenter de charmer Alex.

En incarnant Lola, Alice Révérend va entrer dans la cour des grands. À seulement 19 ans (elle les fêtera le 30 mai 2018), la jolie brune d'originaire de Normandie n'est pas totalement novice pour autant. Elle a joué dans le téléfilm Le Chant des sirènes (France 2) en 2011, dans la série Glacé (M6) en 2016 ou encore dans On va s'aimer un peu, beaucoup... (France 2) en 2017. Et c'est sans compter sur sa participation dans Harry Potter : Les Reliques de la mort partie 2 où elle a prêté sa voix à la mère du sorcier. Parallèlement à cela, la jeune actrice s'est lancée dans le mannequinat.

Lors d'une interview accordée à Paris Normandie, Alice Révérend a décrit Lola comme "une jeune femme de 20-21 ans qui a conscience de ses charmes" et qui "sait s'en servir". Très loin de son personnage, la comédienne de 19 ans avoue qu'elle a toujours eu d'énormes complexes. "Je n'ai pas cette confiance, son assurance. Lola est très éloignée de moi. C'est un vrai rôle de composition", déclarait-elle.

Entre Alice Révérend et la comédie, c'est une grande histoire amour. L'interprète de Lola a su dès les premiers instants qu'elle voulait devenir actrice. "Je n'étais pas une bonne élève. Je me souviens d'une conseillère principale d'orientation qui ne croyait pas beaucoup en moi. Elle me disait que j'avais une chance sur 1000 de devenir comédienne", racontait-elle. C'est surtout grâce à sa famille que la jolie brune a voulu transformer sa passion en métier : "J'appartiens à une famille d'artistes. Ma mère est aussi comédienne. Avec mes parents, on s'est fait mutuellement confiance. Je n'avais pourtant pas de plan B."

Alice Révérend conclut que le tournage de Demain nous appartient lui a permis de découvrir le "vrai" travail d'acteur. On lui souhaite donc une longue carrière !

Retrouvez Alice Révérend dans Demain nous appartient ce mardi 29 mai 2018 dès 19h20 sur TF1.