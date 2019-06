Demain nous appartient : Un acteur balance sur les tensions en coulisses

En août 2018, les téléspectateurs de TF1 ont fait la connaissance de Théo Cosset, dans Demain nous appartient. Le jeune homme de 17 ans a été choisi pour remplacer Jean-Baptiste Lamour dans la peau d'Athur Lazzari. Un rôle qu'il a évoqué le 26 juin 2019 dans l'émission de Jordan de Luxe Tout peut arriver, sur Voltage.

Comme dans une grande famille, tout le monde ne peut pas s'entendre sur le plateau de tournage, comme l'a expliqué Théo Cosset. "Les têtes d'affiche, les comédiens plus âgés qui sont là depuis plus longtemps dans le métier, sont souvent les plus bienveillants", a tout d'abord confié l'acteur. En revanche, les comédiens plus jeunes ne seraient pas dans le même état d'esprit. "C'est souvent avec quelques jeunes où c'est moins bien, parce que ça leur monte à la tête", a-t-il expliqué, en précisant que c'était notamment à cause de la concurrence.

Théo Cosset a ensuite admis auprès de l'animateur que certains fans de la série le confondaient avec son personnage, qu'il qualifie de "con". Parfois, il a donc le plaisir de recevoir des messages pas très cordiaux. Des internautes n'hésitent pas à aller jusqu'aux insultes pour faire savoir à quel point ils n'aiment pas Arthur. Une situation dans laquelle se retrouvent de nombreux acteurs.

L'actrice de Plus belle la vie Rebecca Hampton, qui joue l'avocate Céline Frémont, a par exemple confié à Télé 7 Jours, en 2018 : "Je me suis fait engueuler un jour par des avocates à cause d'une erreur de procédure dans un scénario ! Ça surprend. Aujourd'hui, les scénaristes font plus attention. En revanche, j'ai souvent droit à la petite blague : 'Je vous prendrais bien comme avocate.'"