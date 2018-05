Demain nous appartient : Un couple en danger !

Les fans de Demain nous appartient ne sont pas au bout de leurs surprises. Si un nouvel acteur débarque dans le feuilleton quotidien de TF1 (diffusé à 19h20), l'un des couples emblématiques va se déchirer. Il s'agit de celui formé par Chloé Delcourt et Alex Bertrand, respectivement interprétés par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Lors d'une interview accordée à Télé Star, les deux acteurs ont fait des révélations sur l'avenir de leur relation dans le programme.

S'ils semblaient unis, Chloé et Alex vont vivre des moments difficiles. "C'est une nouvelle épreuve pour eux et sans épreuve, pas de série. Ça va partir dans tous les sens", a déclaré Alexandre Brasseur. Ingrid Chauvin confirme les propos de sa co-star : "J'ai envie de vous dire que c'est un peu le propre de leur couple. Ils traversent beaucoup d'épreuves."

Chloé et Alex vont devoir gérer l'arrivée de Lola, une amie de sa fille Judith, qui risque de briser leur couple. "Lola va me draguer. Cela va créer une situation très très étrange et paradoxale", a confié Alexandre Brasseur. Quand on lui demande s'il va succomber, l'acteur répond : "Suspense, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette intrigue est dingue. Alex passe son temps à faire des leçons, à être moralisateur et cela pourrait bien se retourner contre lui. Alex n'est pas vicelard, il est lâche. Et il va mettre sa fille dans l'embarras."

Ingrid Chauvin, de son côté, confie que Chloé "va beaucoup se remettre en question". Depuis le début de Demain nous appartient, son personnage et Alex ont vécu énormément de hauts et de bas. "Malgré tout, ils sont toujours ensemble. Ils surpassent toujours les épreuves. Jusqu'à quand ? Pour l'instant, ils finissent toujours par se rabibocher mais peut-être qu'après cette histoire, leur relation va se dégrader", a conclu l'actrice.

