Demain nous appartient : Un départ inattendu, Clément Rémiens touché

Après Gwen, jouée par Sandrine Salyères, Lucie Balducci, campée par Lorie Pester, Jessica Moreno, interprétée par Garance Teillet, la série Demain nous appartient voit partir une autre de ses actrices phares. Il s'agit de Margot, jouée par la pétillante Marysole Fertard. C'est Clément Rémiens qui a annoncé la nouvelle et il n'a pas caché sa déception.

Jusqu'au 18 juin se déroule le célèbre festival de Télévision de Monte-Carlo. Les plus grands noms de la fiction s'y bousculent et les informations les plus précieuses sur les tournages y sont livrées. Clément Rémiens, alias Maxime Delcourt dans la célèbre série de TF1, y a justement dévoilé que sa grande complice Marysole Fertard ne jouerait bientôt plus dans la fiction.

À nos confères de Télé Loisirs, il a déclaré : "Malheureusement, après Garance Teillet, il y a quelqu'un d'autre qui part. Marysole Fertard. J'ai fait mes gammes avec elle sur Demain nous appartient." Et d'ajouter avec émotion : "Pour moi, c'est dur de la voir partir, je n'ai pas de conseils à lui donner, je lui souhaite le meilleur, sincèrement ! J'aurai l'occasion de la retrouver professionnellement, comme personnellement d'ailleurs, j'espère vraiment la revoir."

Comme on peut le voir notamment sur la page Instagram de la jeune femme de 19 ans, Clément Rémiens et elle ont toujours été très proches. Il existe de nombreuses photos les montrant en train de rire ou de grimacer ensemble.

Alors, que va-t-il se passer dans Demain nous appartient après le départ de Margo ? Le suspense est total.