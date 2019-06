Demain nous appartient : Une actrice phare quitte la série

Nouveau coup de théâtre à Sète. Après Gwen, jouée par Sandrine Salyères et Lucie Balducci, campée par Lorie Pester, un autre personnage phare de Demain nous appartient quitte la série de TF1. Il s'agit de Jessica Moreno, interprétée par Garance Teillet. L'actrice a annoncé son départ auprès de nos confrères d'Allociné.

"J'avais tout simplement envie de faire de nouvelles choses, a expliqué Garance Teillet. J'avais fait du théâtre avant mais c'était ma première expérience en fiction télé. C'était très intense, absolument génial, mais ça a aussi des inconvénients. On n'est pas à Paris, et donc loin des castings. Tout ça a fait que j'ai eu envie d'avoir du temps pour vivre de nouvelles expériences et pour jouer de nouveaux personnages", explique la comédienne.

Le personnage de Jessica Moreno apparaîtra à l'écran pour la dernière fois en juillet 2019, son ultime scène ayant été tourné le 28 mai dernier. Alors qu'elle était présente depuis les débuts de la série en 2017, Garance Teillet a indiqué son envie d'ailleurs à la production de Demain nous appartient en octobre 2018. De quoi laisser du temps aux scénaristes pour préparer le départ de la jeune femme. "Ce qui semblait le plus logique et le plus abouti pour mon personnage c'était qu'elle passe le bac et qu'elle quitte Sète pour des raisons liées à son avenir professionnel", précise-t-elle.

Et l'actrice n'est pas la seule à quitter le show. "Malheureusement je ne peux pas vous dire grand-chose, mais oui, il y a un autre départ qui va se faire, confie-t-elle. Je peux juste vous dire que ce n'est pas Clément Rémiens (rires). Clément reste dans la série." Quant à elle, Garance Teillet laisse "la porte ouverte" à un éventuel retour de Jessica. Affaire à suivre !