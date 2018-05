Demain nous appartient : Une comédienne phare de la série s'est mariée !

Si un couple sera bientôt en danger dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1, une star de la série a vécu un véritable conte de fées. En effet, l'interprète de Victoire Lazzari s'est mariée ! C'est lors du week-end du 26 au 27 mai 2018 que Solène Hébert a épousé son compagnon. La comédienne a annoncé la merveilleuse nouvelle sur son compte Instagram.

"Just married !! #wedidit #forreal #somuchlove #bestdayever #thankyouguys", a écrit la jolie blonde en légende d'une magnifique photo. Sur celle-ci, on retrouve le couple fraîchement marié plus rayonnant que jamais avec un grand sourire aux lèvres. Le cliché a fait sensation et les messages de félicitations ont été très nombreux.