Demain nous appartient : Une ex de la Star Academy rejoint la série...

Aurélie Konaté ajoute son nom à la liste des récentes guest stars annoncées comme le chanteur Lenni-Kim, Mimie Mathy ou Juliette Chêne. Autant de VIP qui donneront la réplique aux stars de la série : Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt), Lorie Pester (Lucie Salducci) ou encore Alexandre Brasseur (Alex Bertrand).

L'artiste, aujourd'hui âgée de 41 ans, a déjà joué sur le petit écran dans Chante ! ou Camping Paradis. Sur scène, on l'a vue dans Belles Belles Belles ou Sister Act. Elle n'est pas non plus étrangère au monde du doublage et, actuellement, on entend sa voix derrière le personnage de Shuri dans Black Panther.

Thomas Montet