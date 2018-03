Demain nous appartient : Une ex-Miss France rejoint le casting !

Décidément, il y a du mouvement au sein du casting de Demain nous appartient (TF1) ! En effet, ces derniers mois, la production a semble-t-il pris la décision de recruter de nouveaux comédiens pour le feuilleton. Après Aurélie Konaté, aux dernières nouvelles, c'est une ex-Miss France qui rejoint Ingrid Chauvin et Lorie Pester !

D'après les informations de nos confrères d'Allociné, Linda Hardy fera son apparition dans Demain nous appartient dès le mois de mai. La jolie brune de 44 ans, élue Miss France 1992, a décroché un rôle permanent dans le feuilleton. Elle y incarnera Clémentine Doucet, une nouvelle prof d'EPS au lycée Paul Valéry. Ancienne athlète, elle s'investira dans les cours dispensés dans l'établissement... et tombera sous le charme d'un de ses élèves !

Linda Hardy connaît déjà le petit écran. En effet, dès 2000 elle a donné la réplique à Jamel Debbouze dans la série H. Par la suite, la jolie quadragénaire a joué dans Section de recherches (TF1) et Enquêtes réservées (France 3). Mais ce n'est pas tout : elle a également été aperçue dans plusieurs séries de TF1 comme Alice Nevers : le juge est une femme, Commissaire Cordier ou encore Joséphine, ange gardien.

En plus d'Aurélie Konaté et Linda Hardy, l'équipe de Demain nous appartient a récemment pu tourner avec deux autres stars. Lenni-Kim et Mimie Mathy, guests, ont donné la réplique à Ingrid Chauvin le temps de quelques scènes.