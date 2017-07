Demain nous appartient : Une révélation de The Voice Kids chante le générique

Ce lundi, la saga de l'été Demain nous appartient débarque sur TF1 dès 19h20.

Si les téléspectateurs de la Une ne devraient pas mettre trop de temps à s'attacher aux personnages campés par Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Alexandre Brasseur ou encore Charlotte Valandrey, il se pourrait bien que le générique de la série diffusée désormais quotidiennement fasse également son petit effet.

A l'instar de Sous le soleil (TF1) ou plus récemment Plus belle la vie (France 3), Demain nous appartient bénéficie en effet d'un générique des plus accrocheurs ! Celui-ci, intitulé simplement Demain, est d'ailleurs interprété par la jeune Lou (13 ans), ancienne candidate de The Voice Kids 3.

"Grande nouvelle. J'interprète le générique de la saga de TF1 'Demain nous appartient' ! Voici un extrait de 'Demain'', a tweeté la jeune fille lundi 17 juillet en guise de teaser avant la diffusion du premier épisode tant attendu.

En plus de chanter le générique de la série, Lou campera également le rôle de Betty Moreno à partir du 24 juillet 2017. Ne la ratez pas !

La sage de l'été Demain nous appartient, ça démarre ce lundi 17 juillet à 19h20 sur TF1 !