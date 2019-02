Demdem, son couple avec Maître Gims : "Rien ne pourra m'éloigner de lui"

Demdem n'évoque que très rarement le couple qu'elle forme avec le chanteur Maître Gims. Ses dernières confidences remontent à mars 2018, lorsqu'elle avait accepté d'apparaître dans le documentaire Maître Gims, à coeur ouvert diffusé sur W9. Filmée depuis leur maison de Marrakech qui porte son nom, Dar Demdem, le jeune femme avait notamment expliqué comment elle avait vécu le succès de son mari, un "passage compliqué".

Près d'un an plus tard, Demdem s'est à nouveau ouverte, mais sur Instagram cette fois-ci. Au cours d'une session questions/réponses que les fans apprécient tout particulièrement, la mère de quatre enfants (aux prénoms et âges inconnus) s'est montrée accessible, parlant de tous les sujets. Demdem a bien évidemment été questionnée sur son couple. Ainsi, lorsqu'un internaute lui a demandé dans la soirée du 23 février 2019 : "T'aimes quoi chez Maîtres Gims ?", elle a répondu avec naturel et sincérité : "Il est facile à vivre, persévérant, intelligent, très cultivé, patient, très généreux." "Et en plus, ça va, il chante presque aussi bien que moi", a-t-elle ajouté avec humour.

Tout aussi intéressé par sa vie amoureuse, un autre internaute n'a pas hésité à demander à Demdem quel était son secret pour rester en harmonie avec Maître Gims. "Pour nous, aucune différence n'est une barrière, rien ne pourra m'éloigner de lui. Ceux qui nous jugent n'auront pas le choix. Nous serons plus forts", a-t-elle répondu, en profitant, au passage, pour s'adresser à ses détracteurs.

Au cours de cette session questions/réponses, Demdem a également révélé ses diplômes, "un BEP compta et un BTS immobilier" qui ne lui auront finalement pas beaucoup servi. Originaire du 93, jamais la jeune femme n'aurait un jour imaginé mener la vie qu'elle mène aujourd'hui, entre Marrakech et Paris.