Demi-Leigh Nel-Peters : Miss Univers révèle avoir échappé à un kidnapping !

Comme toutes les Miss Univers, Demi-Leigh Nel-Peters, couronnée en novembre dernier, vit désormais dans un sublime appartement à New York, qu'elle partage avec Miss USA et Miss Teen USA. Interrogée par Page Six, elle a confié que sa nouvelle vie dans la Grosse pomme est bien plus douce qu'en Afrique du Sud. Et pour cause : là-bas elle a failli être kidnappée.

"On m'a braqué une arme sur la tête un mois après mon sacre de Miss Afrique du Sud. C'était le 7 juin de l'an dernier. J'étais en Afrique du Sud, en route pour un événement, et on m'a attaquée en voiture. Il y avait cinq mecs. C'était effrayant mais le truc magique dans tout ça c'est que j'avais assisté à un cours de défense féminine environ trois mois avant cet incident, où j'avais appris quoi faire dans une situation comme celle-ci. Je conduisais et je me suis arrêtée au feu rouge, on était en pleine journée. Quand j'ai vu les armes, j'ai immédiatement capitulé et donné la voiture. Mais quand je suis sortie du véhicule, un mec a essayé de m'y faire rentrer. Je me suis dit : 'Je préfère mourir d'une balle dans la tête que d'être kidnappée et qu'on ne me retrouve jamais'", a-t-elle raconté.

Et Demi-Leigh Nel-Peters, âgée de seulement 22 ans, d'ajouter : "La deuxième option n'allait pas être meilleure que la première. Alors, je l'ai frappé en plein dans la gorge et j'ai couru. Donc vivre à New York, ce n'est pas un problème... J'adore New York, il y a une vraie énergie."