Demi Lovato affiche un décolleté plongeant et gonflé !

On n'avait jamais vu la star aussi sexy. Pour la première fois depuis de long mois, Demi Lovato a décidé d'en mettre plein la vue à ses nombreux followers sur la Toile.

Il y a quelques heures, la chanteuse qui jouait les jurés dans le célèbre télé-croché américain X-Factor a partagé une longue série de selfies ultrasexy dans un maillot de bain très très très décolleté... pour le plus grand plaisir de ces messieurs. Fière de cette transformation physique, celle qui a longtemps lutté contre des troubles alimentaires semble se sentir bien dans son corps, et tant mieux ! Demi l'avait par ailleurs confié quelques jours plus tôt à ses fans sur Snapchat en avouant qu'elle se sentait "mieux que jamais" après avoir surmonté ses démons.

Plus sexy que jamais, c'est désormais dans des petites tenues que la jeune femme heureuse et amoureuse dans les bras de son Brésilien se montre aux yeux de tous. Sur Instagram ou sur Snapchat, elle ne manque pas une occasion de montrer qu'elle est bel et bien de retour et surtout... qu'elle est prête à affronter l'été qui arrive à grands pas, comme elle le dit dans la légende de sa photo. Son décolleté nous laisse cependant sans voix et les quelque 1 200 000 abonnés qui ont liké le cliché sur le réseau social sont eux aussi impressionnés par l'évolution physique de celle qui était la cible d'un piratage il y a peu.

L'interprète du célèbre tube Cool for the Summer semble ready à nous impressionner jusqu'à la fin de la saison estivale... Vivement la suite !

WJ