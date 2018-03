Demi Lovato bisexuelle ? "L'amour, c'est l'amour..."

Demi Lovato fait la couverture de l'édition du mois d'avril 2018 du magazine américain InStyle. La chanteuse y parle notamment d'amour et laisse la porte ouverte à une relation avec une femme.

À 25 ans, l'interprète de Sorry Not Sorry a déjà eu plusieurs histoires de coeur, notamment avec le chanteur Joe Jonas ainsi qu'avec le comédien Wilmer Valderrama. D'ailleurs, on l'a récemment revue avec ce dernier partageant un repas en tête à tête au restaurant, ce qui avait relancé les rumeurs de retour de flammes... Dans les pages de InStyle, Demi Lovato affirme être célibataire. "Je ne souffre des affres de l'amour car je suis seule. Il y a quelques années, j'étais en couple et je n'apprenais rien sur moi-même. Maintenant, je découvre ce que j'aime, ce dont j'ai besoin et ce que je veux", dit-elle.

Interrogée sur la possibilité qu'elle sorte avec une femme, Demi Lovato n'y voit aucune objection même si elle a toujours eu des relations avec des hommes. "Je suis très fluide et je pense que l'amour, c'est l'amour. Vous pouvez trouver l'amour auprès de n'importe quel genre. J'aime la liberté d'être capable de flirter avec qui je veux", dit-elle. Nul doute que la jolie brune sera encore plus sollicitée qu'avant...

Thomas Montet