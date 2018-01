Demi Lovato complexée par ses cuisses : La chanteuse affiche ses défauts

Aviez-vous remarqué que Demi Lovato dévoile bien plus son décolleté que ses jambes ? Ce choix ne doit rien au hasard.

Actuellement en vacances dans un petit coin de paradis alliant soleil et plages de sable fin, la chanteuse américaine de 25 ans a révélé avoir un complexe : ses cuisses. Photographiée en maillot de bain une-pièce bandeau, la jolie brune aux formes pulpeuses affiche un large sourire. Elle aurait pourtant très bien pu ne jamais partager cette photo de vacances avec ses 64,3 millions d'abonnés.

Passée par des heures sombres, en proie à des désordres alimentaires qui l'ont conduite à perdre pied, Demi Lovato s'en est sortie. Si le chemin vers la totale acceptation de soi est encore long, l'ex de Vilmer Valderrama continue de se battre avec force et succès. C'est le message qu'elle choisit de délivrer aux prémices de cette année 2018. "Je ne suis pas à l'aise avec mes cuisses sur cette photo mais je la poste parce que je suis si heureuse et cette année j'ai décidé de laisser de côté mon perfectionnisme et d'adopter la liberté de l'autocritique. Aimer mon corps tel qu'il est un challenge mais la vie bouge. Abandonner mes troubles alimentaires a été l'épreuve la plus difficile de ma vie mais je travaille chaque jour à solidifier cette guérison. Aujourd'hui je me sens forte", écrit la chanteuse qui invite ses fans a en faire de même. "Vous pouvez aussi. C'est possible. Merci dieu pour ce nouveau chapitre de ma vie", conclut la nouvelle amie inattendue de Neymar. Son message a été entendu et approuvé par plus de 800 000 personnes.