Demi Lovato : Elle a rompu avec Luke Rockhold... Et l'a déjà remplacé !

Entre Demi Lovato et Luke Rockhold, c'est fini ! Selon les informations dévoilées mardi 3 janvier par le site TMZ, la chanteuse de 24 ans et le champion des arts martiaux de 32 ans ont effectivement rompu après plusieurs mois de relation.

Le couple avait commencé à se fréquenter l'été dernier et avait officialisé sa romance en novembre. À cette époque, l'entourage de la star américaine avait assuré que cette idylle était tout ce qu'il y avait de plus léger après la récente rupture de la jeune femme avec le comédien Wilmer Valderrama. "C'est tout neuf et juste pour le fun, pour l'instant. Elle adore passer du temps avec lui. Elle sort tout juste d'une relation très sérieuse donc elle ne recherche pas forcément quelque chose de sérieux, mais si les choses étaient amenées à évoluer naturellement avec le temps, pourquoi pas", avait-on glissé auprès du site E! News.

À peine célibataire, déjà recasée

La BFF de Nick Jonas n'a cependant pas perdu de temps puisque elle a déjà un nouvel homme dans sa vie. Toujours selon TMZ, la jolie brunette fréquente aujourd'hui un autre sportif très bien connu du monde du MMA puisqu'il s'agit du Brésilien Guilherme Vasconcelos. Le champion de 30 ans évolue au sein de l'organisation Bellator MMA, la deuxième plus grande organisation d'arts martiaux mixtes aux États-Unis. Les deux jeunes gens se connaissent bien puisqu'ils ont régulièrement passé du temps ensemble au cours des derniers mois. En juillet, bien avant sa rencontre avec Luke Rockhold, Demi Lovato avait furtivement fréquenté Guilherme. "Ils ont eu un bref flirt mais c'est fini maintenant", avait alors confirmé un informateur auprès du site People.

Cette fois, les choses pourraient probablement devenir sérieuses. Le couple a réveillonné ensemble pour les festivités du Nouvel An, comme le prouve une photo publiée sur le compte Instagram du sportif. Par ailleurs, celui-ci est visiblement prêt à officialiser sa romance avec l'ancienne vedette de l'écurie Disney, comme le montre une autre publication postée le 3 janvier. Il s'agit d'une photo du binôme qui se tient bras dessus bras dessous, tout sourire. Le début d'une grande histoire d'amour ?