Demi Lovato en cure de désintox : sa petite soeur Madison donne de ses nouvelles

Alors qu'elle continue de suivre une cure de désintoxication dans un centre spécialisé tenu secret, la chanteuse de 26 ans irait déjà mieux : "Demi va très bien. Elle travaille vraiment sur sa sobriété et nous sommes tous incroyablement fiers d'elle", a déclaré sa petite soeur de 16 ans. Un rétablissement que les fans de la star ont pu apercevoir lors de sa première apparition non loin de l'établissement dans lequel elle est traitée pour ses addictions. L'interprète de Sorry Not Sorry était alors apparue souriante et en forme.

Passion yaourts glacés

En plus de son ex Wilmer Valderrama, Demi Lovato peut compter sur le soutien des siens : "Ça a été fou pour notre famille. Ça a fait beaucoup, a-t-elle confié. À chaque fois que l'on traverse une épreuve, on en ressort toujours plus fort qu'avant. Donc nous sommes juste reconnaissants pour tout." L'adolescente attend désormais avec impatience que sa soeur sorte de rehab : "Ça peut paraître simple, mais aller chez Menchie's [une adresse pour des yaourts glacés, NDLR]... Honnêtement, je préfère aller chez Pinkberry, mais elle aime Menchie's et nous avions l'habitude d'y aller..."