Demi Lovato en robe de mariée : La chanteuse enflamme la Toile

L'image a été publiée, sans légende explicative, sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de Demi Lovato ce mercredi 22 novembre. La jolie brune de 25 ans pose, vêtue dans une robe de mariée en dentelle et à motifs floraux brodés. Une voile et des boucles d'oreilles en perle accessoirisent sa tenue.

Debout dans un décor champêtre, Demi Lovato fixe ce qui pourrait être l'autel, où l'attendrait son potentiel mari, réel ou fictif. Nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux penchent pour la deuxième option : le cliché serait un plan du prochain clip de Demi, illustrant la chanson "Tell Me You Love Me", extraite de l'album du même nom.

En réalité, Demi Lovato serait célibataire. En 2016, la jeune femme et son ex-compagnon, l'acteur Wilmer Valderrama, ont mis fin à leur relation entamé six ans plus tôt. Elle a récemment fait l'objet de rumeurs, lui prêtant un début de romance avec le chanteur Nick Jonas, et fréquenté deux autres hommes, un certain Luke Rockhold et le champion d'arts martiaux Guilherme Vasconcelos.

En attendant la sortie de la vidéo, les fans de Demi Lovato peuvent l'admirer au côté de Luis Fonsi. L'ex-héroïne de la série Disney Camp Rock enchaîne les pas de danse endiablés dans le clip d'Echame La Culpa, publié le vendredi 17 novembre.