Demi Lovato en roue libre : Désemparés, ses proches ont présagé le pire...

Mardi 24 juillet 2018, Demi Lovato a été hospitalisée dans un état grave à Los Angeles après avoir frôlé la mort à la suite d'une overdose. Retrouvée inconsciente dans sa propriété d'Hollywood Hills, la chanteuse de 25 ans a été sauvée in extremis grâce à une injection de Narcan, un traitement anti-opiacés.

Celle qui combat depuis de longues années son addiction à la drogue était parvenue à se remettre dans le droit chemin, à vaincre momentanément ses démons. Mais dans sa chanson Sober sortie en juin dernier, la star américaine avait révélé qu'elle avait rechuté. Au point de la conduire jusqu'au drame de ce début de semaine... qui aurait pu être évité ?

Une équipe alarmée, des proches virés

Selon les informations rapportées jeudi par le site TMZ, l'entourage professionnel avait "remarqué" que la chanteuse était de plus en plus incontrôlable et qu'elle enchaînait les sorties festives. Ses proches ont donc essayé d'organiser une intervention pour l'aider à se débarrasser de ses addictions et l'encourager à intégrer un centre de désintoxication. "À la place, Demi a refusé et a continué de faire la fête", écrivent nos confrères. Demi Lovato s'est par ailleurs séparée de son manager de longue date, Phil McIntyre, il y a environ deux mois. Avant de partir, ce dernier aurait également essayé de raisonner la chanteuse en l'encourageant à se faire soigner. En vain. D'après The Sun, la jeune femme a aussi rompu les liens avec celui qui était son coach de sobriété depuis six ans, Mike Bayer.

Aujourd'hui, cet épisode terrifiant pourrait être une véritable prise de conscience pour Demi Lovato. D'après E! News, l'ex-chérie de Wilmer Valderrama est "reconnaissante d'être en vie" et intégrera très prochainement un centre de désintoxication. "Elle faisait beaucoup trop la fête ces derniers mois, parfois douze heures d'affilée. Ça s'est produit des semaines durant et il y avait eu des signes précurseurs. Elle a dérapé en pensant qu'elle pourrait le gérer. C'est une grosse prise de conscience. Demi ne veut pas mourir et elle est heureuse d'être vivante. En quittant l'hôpital, elle ira direct dans un centre de soins. Sa famille est à ses côtés pour la soutenir et lui apporter l'aide dont elle a besoin", a-t-on conclu.