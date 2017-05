Demi Lovato et son petit ami Guilherme Vasconcelos, c'est fini...

Demi Lovato ne sait plus ou donner de la tête depuis quelques semaines. Entre tapis rouges, séances tatouage, nouvelle collab' avec Fabletics - marque de Kate Hudson - et des rumeurs de séparation avec son petit ami Guilherme Vasconcelos alias Bomba pour les mordus d'arts martiaux, la jeune femme ne cesse d'alimenter nos fils d'actualités.

Mais les rumeurs de rupture ont été confirmées il y a peu... Alors que le couple s'était rencontré en juillet dernier et vivait le parfait amour à en juger d'après leurs nombreuses publications sur leurs comptes Instagram respectifs, la chanteuse, qui dévoile régulièrement sa poitrine bombée sur les réseaux sociaux, aurait décidé de mettre un terme à son histoire avec le jeune homme. D'après les déclarations de son entourage à nos confrères de People, "cette séparation n'est pas extraordinaire". L'athlète serait "un bon gars" mais cette relation "a fait long feu".

Le couple avait officialisé sa romance en novembre dernier, mais à cette époque l'entourage de la star américaine avait assuré que cette idylle était tout ce qu'il y avait de plus léger... "C'est tout neuf et juste pour le fun, pour l'instant. Elle adore passer du temps avec lui. Elle sort tout juste d'une relation très sérieuse donc elle ne recherche pas forcément quelque chose de sérieux, mais si les choses étaient amenées à évoluer naturellement avec le temps, pourquoi pas", avait-on glissé auprès du site E! News.

Et si à l'époque on espérait que les choses deviennent sérieuses entre la BFF de Nick Jonas et Bomba - c'était d'ailleurs plutôt bien parti entre eux : souvenez-vous de leur réveillon du nouvel an -, c'est raté. Quelle sera la prochaine proie de Demi Lovato ? La suite, au prochain épisode.