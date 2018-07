Demi Lovato hospitalisée d'urgence après une overdose d'héroïne

Demi Lovato, qui a aussi joué dans la série à succès Glee, est engagée politiquement et milite notamment pour la cause LGBT et le contrôle des armes à feu. Plusieurs personnalités ont rapidement réagi à la nouvelle tandis que de nombreux fans se désolaient sur les réseaux sociaux. "Ce qui lui arrive me brise le coeur", a tweeté la célèbre présentatrice Ellen DeGeneres, tandis que le chanteur de country Brad Paisley, qui a collaboré avec la chanteuse, a dit prier pour elle. "L'addiction est une maladie terrifiante. Personne n'est plus honnête ou courageux que cette femme", a-t-il dit.