Demi Lovato : "Je continuerai de me battre", ses premiers mots après l'overdose

L'overdose de Demi Lovato a suscité une vague d'émotion sur la toile et les réseaux sociaux ! La chanteuse y a fait sa première déclaration depuis l'hôpital. Elle écrit notamment : "J'ai maintenant besoin de temps pour guérir et me concentrer sur ma sobriété et la route vers la guérison."

Demi Lovato compte plus de 70 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une lettre ce dimanche 5 août, en guise de première déclaration post-overdose. La bombe de 25 ans écrit en introduction : "J'ai toujours été ouverte sur mon expérience de l'addiction. J'ai appris que la maladie n'est pas quelque chose qui disparaît ou s'évapore avec le temps. C'est quelque chose que je dois continuer à surmonter, ce que je n'ai pas encore fait."

"Je veux remercier Dieu pour me garder en vie et bien portante. Je suis éternellement reconnaissante envers mes fans pour votre amour et votre soutien tout au long de cette semaine passée et au-delà. Vos pensées positives et prières m'ont permis de me maintenir à flots en cette période difficile", poursuit Demi, retrouvée inanimée à l'issue d'une soirée avec des amis et admise à l'hôpital pour une overdose d'héroïne supposée. "Je veux remercier ma famille, mon équipe et le staff de l'hôpital Cedars-Sinai qui ont été à mon côté pendant tout ce temps. Sans eux, je ne serai pas ici à vous écrire cette lettre."