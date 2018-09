Demi Lovato met en vente sa maison, théâtre de son overdose

Le bien de 517 m² compte pas moins de quatre chambres et six salles de bain et vient d'être mis en vente au prix de 8,2 millions d'euros sur le site américain spécialisé Zillow. Située au 8080 Laurel View Drive, non loin de l'incontournable Chateau Marmont, la maison construite à la fin des années 1970 bénéficie d'une vue dégagée sur la ville et l'océan Pacifique. Une demeure luxueuse qui laisse un souvenir douloureux à la star qui a failli y mourir d'une overdose, le 24 juillet dernier.