Demi Lovato : Privée de sa nouvelle villa à 8 millions à cause... de la pluie !

Demi Lovato se faisait une joie de poser ses valises dans sa nouvelle demeure, payée 8,3 millions de dollars et située dans le quartier de Laurel Canyon à Los Angeles. Oui mais voilà, les récentes pluies qui se sont abattues sur la Californie rendent son installation impossible pour le moment...

Comme le dévoile le site Page Six, Demi Lovato va devoir attendre un bon moment avant de pouvoir s'installer dans sa nouvelle villa. A cause de la pluie, son voisin a été victime d'un glissement de terrain qui s'est étendu jusqu'à sa maison à elle. Plus précisément, l'allée menant à la résidence est couverte de terre et de roches. Si elle avait été présente, la chanteuse se serait retrouvée bloquée et sa voiture aurait été ensevelie. Au total, les services de secours de Los Angeles estiment que 20 tonnes de terre ont chuté dans les collines de la Cité des anges. Le site précise que cinq maisons ont été évacuées dans le quartier, que l'électricité a été coupée pour des centaines d'habitants et que certains résidant bloqués chez eux ont été aidés par des secouristes.

Demi Lovato a acheté cette maison de trois étages en septembre dernier. Elle comporte notamment quatre chambres à coucher et une piscine.

Thomas Montet