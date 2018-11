Demi Lovato : Retour progressif à la vie normale, avec un coach de sobriété

L'irréparable a été évité de justesse l'été dernier, lorsque la soirée organisée par Demi Lovato dans sa maison d'Hollywood Hills a très mal tourné et que la jeune star américaine de 26 ans a été retrouvée inanimée après une overdose. Hospitalisée d'urgence, la chanteuse a fort heureusement pu être sauvée et a tout de suite accepté d'entrer en rehab pour plusieurs semaines.

Sa cure de désintoxication à présent terminée, l'interprète de Tell me you love me reprend doucement le chemin d'une vie normale. TMZ rapporte que l'ex de Wilmer Valderrama partage sa semaine entre deux lieux. Demi Lovato passe trois jours sur sept dans une maison de sobriété, entourée de conseillers qui peuvent l'épauler et la guider à tout moment. Elle passe le reste du temps dans une maison de Los Angeles sans pourtant être laissée sans surveillance.

En effet, Demi Lovato est suivie 24h/24 et 7j/7 par un coach de sobriété qui l'accompagne à chacune de ses activités qui se limitent pour le moment à des séances de sport et des balades. La chanteuse a d'ailleurs été repérée le 7 novembre 2018 à Los Angeles après avoir été faire du sport. Un garde du corps se trouvait à ses côtés.

Son retour progressif à la vie normale est également marqué par la présence d'un nouvel homme dans sa vie. La star a été vue en train de partager un dîner romantique avec Henri Levy, le fondateur de la marque de vêtements franco-américaine, Enfants Riches Déprimés.

Demi Lovato a signé son grand retour sur les réseaux sociaux le 6 novembre dernier, à l'occasion des "Midterms", les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.