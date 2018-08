Demi Lovato : Révélations sur la visite de son dealer, la nuit de l'overdose

Le chemin promet d'être long et ardu avant que Demi Lovato reprenne la pleine possession de ses moyens, après l'overdose qui a failli lui être fatale dans la nuit du 24 juillet 2018... Alors que la chanteuse américaine de 25 ans a entamé en centre spécialisé un travail de plusieurs mois pour prendre l'ascendant sur ses addictions, les circonstances exactes du drame continuent d'intriguer...

Il était 11h30 dans la matinée du 24 juillet lorsqu'un membre du personnel de Demi Lovato l'a découverte inconsciente et a appelé les secours, qui ont dû lui administrer du Narcan pour la réanimer. Quelques heures plus tôt, au beau milieu d'une nuit de fête dans sa résidence de West Hollywood à Los Angeles - qui faisait suite à une soirée d'anniversaire au Saddle Ranch sur le Strip -, la chanteuse envoyait un SMS à son dealer lui demandant de passer chez elle.

Le dealer a pris la fuite

TMZ.com a appris d'une source "en lien direct" avec la situation que l'individu en question est effectivement venu lui apporter deux Oxycodone prêts à priser sur du papier aluminium. Ce que Demi Lovato ignorait - et que nos confrères révèlent -, c'est que ce dealer, auquel la jeune femme faisait appel depuis le mois d'avril, avait la fâcheuse habitude d'acheter de la drogue trafiquée au Mexique. En l'occurrence, celle qu'il lui a fournie cette nuit-là était apparemment coupée au fentanyl, un dangereux analgésique opioïde impliqué notamment dans les décès de Prince et Dolores O'Riordan. Circonstance aggravante pour le fournisseur de Demi Lovato : il s'est vite éclipsé de chez elle alors qu'elle était au lit et éprouvait des difficultés respiratoires.

Hospitalisée durant deux semaines au Cedars-Sinai à Los Angeles suite à cet incident qui aurait pu lui coûter la vie, la chanteuse est ensuite entrée en centre de désintoxication dans un autre Etat. Depuis vendredi dernier, elle se trouve par ailleurs à Chicago avec sa mère pour y rencontrer un spécialiste des addictions qui doit l'aider à se focaliser sur les aspects critiques (sobriété, santé mentale, bien-être) de son combat, qui devrait prendre des mois.

Le reste de sa tournée baptisée Tell Me You Love Me a logiquement été annulé et ses contacts avec le monde extérieur sont quasi inexistants. "J'ai toujours fait preuve de transparence concernant mon histoire avec les addictions, avait-elle toutefois écrit à ses fans via Instagram, leur adressant ses remerciements pour leur soutien et leur amour. Ce que j'ai appris, c'est que cette maladie n'est pas quelque chose qui disparaît ou s'affaiblit avec le temps. C'est quelque chose que je dois continuer à dominer, ce qui n'est pas encore le cas."