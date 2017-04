Demi Lovato s'affiche avec son chéri, le beau brésilien Guilherme Vasconcelos

Demi Lovato, très amoureuse, affiche fièrement sa nouvelle histoire de coeur. La chanteuse américaine de 24 ans, en couple avec l'athlète brésilien Guilherme Vasconcelos, a illustré sa romance sur Snapchat.

L'interprète de Confident s'est accordé une randonnée à Runyon Canyon sous le soleil de Los Angeles, samedi 8 avril, et elle était accompagnée de son nouveau chéri. Elle a dévoilé plusieurs photos et vidéos romantiques : échanges de baisers, câlins et même une petite photo du postérieur de monsieur, combattant de MMA âgé de 31 ans... Les deux tourtereaux sont complètement fous l'un de l'autre et cette belle histoire semble avancer sur de bons rails. Le couple s'était fréquenté en juillet 2016 mais cela n'avait pas duré. Finalement, les amoureux ont remis le couvert il y a quelques mois !

Demi Lovato, récemment visée par un piratage de photos sexy, a plus que jamais le moral au top puisqu'elle vient également de fêter ses cinq années de sobriété.