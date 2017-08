Demi Lovato : Sans maquillage, elle célèbre son nouveau trophée...

Demi Lovato vient de s'offrir une belle victoire... sur le plan sportif ! La chanteuse américaine de 25 ans a obtenu sa ceinture bleue en Jiu Jitsu brésilien. Elle a célébré son trophée en posant avec, sur un selfie sans maquillage.

Sur Instagram, Demi Lovato a posté un cliché d'elle, souriante et adoptant la tendance make-up free. "Je suis super ravie parce que je viens tout juste de recevoir ma ceinture bleue en Jiu Jitsu brésilien !!!! Je suis tombée amoureuse du #JJB il y a plus d'un an et depuis je me suis entraînée plusieurs fois par semaine... Merci beaucoup @chilcote.dunn @captainHarlan_ @tarsisbjj de m'avoir donné ma ceinture en présence de l'une des femmes les plus importantes de ma vie @officialdaniellemartin/@trueboundaries [une coach qui apprend aux femmes à se défendre en cas d'agression, ndlr]", a-t-elle commenté.

Demi Lovato pratique déjà la boxe, notamment Muay Thai. La chanteuse publiera son nouveau disque, Tell Me You Love Me, le 29 septembre.