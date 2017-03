Demi Lovato sobre depuis cinq ans: "Il y a tant de fois où j'ai voulu replonger"

Cela fait cinq ans maintenant que Demi Lovato est sobre ! Soit l'équivalent de 60 mois, 1827 jours et 48 813 heures... Un record dont elle n'est pas peu fière et qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Instagram où elle compte presque 55 millions d'abonnés. Il y a quelques années encore, la chanteuse, ex-enfant star des écuries Disney, était dépendante à l'alcool et à la drogue, notamment la cocaïne.

"Je suis tellement reconnaissante. Ça a été un sacré voyage ! J'ai connu tellement de hauts et de bas. Il y a tant de fois où j'ai voulu replonger et j'ai dû me faire violence et prier Dieu pour qu'il me délivre de l'obsession. Je suis fière de moi mais je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de ma puissance supérieure (Dieu), ma famille, mes amis ainsi que tout ceux qui m'ont soutenue. Je me sens humble et heureuse aujourd'hui. Merci à tous d'être restés à mes côtés et d'avoir cru en moi", a-t-elle écrit ce mercredi 15 mars.