Demi Lovato : Son dealer arrêté avec de l'héroïne et de la kétamine

Le 24 juillet 2018, Demi Lovato était retrouvée inconsciente à son domicile de West Hollywood. La veille, Brandon Johnson lui avait livré deux Oxycodone prêts à priser. Le dealer se fournissait chez un très mauvais laboratoire au Mexique et la drogue qu'il avait fournie à la chanteuse de 26 ans était coupée au fentanyl, qui, à très grosses doses, peut être fatal. Cet opioïde, quarante fois plus puissant que l'héroïne, a des effets similaires à ceux de l'opium. Le fentanyl est l'une des drogues les plus mortelles des État-Unis : en 2016, elle a tué plus de 18 000 personnes, selon les chiffres du Centre national américain des statistiques de santé. Prince serait notamment décédé d'une overdose de fentanyl.

Selon TMZ.com, Brandon Johnson aurait pris la fuite lorsque Demi Lovato, qui était couchée, a montré des difficultés à respirer. Hospitalisée pendant deux semaines, puis internée deux mois en cure de désintoxication, elle avait failli perdre la vie.