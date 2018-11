Demi Lovato tacle son ancienne coach, licenciée après son overdose

Depuis que Demi Lovato a failli mourir d'une overdose d'opiacés en juillet dernier, tous les regards sont braqués sur les membres de son entourage. Une des danseuses dans son équipe depuis de longues années, Dani Vitale, avait entre autres été attaquée sur les réseaux sociaux pour avoir eu une soi-disant mauvaise influence sur son amie. Des suppositions sans fondement.

Vendredi 16 novembre 2018, la chanteuse de 26 ans s'est exprimée sur un compte fan Instagram pour recadrer les choses. Demi Lovato est intervenue sur un capture d'écran mettant en lumière un tweet qui évoquait le licenciement d'une certaine Dani. "C'est complètement injuste d'avoir viré Dani, elle est l'une des rares personnes à s'être souciées de la santé de Demi et qui l'aidait depuis trois ans, elle est entourée de gens qui s'intéressent seulement à son argent et elle ne le voit pas", écrivait une admiratrice. Une supposition appuyée par le fan qui a repris ce tweet sur Instagram. "L'équipe de Demi est pourrie et elle ne s'en rend pas compte, elle a besoin d'un changement total, surtout chez les danseurs qui prétendent être ses amis comme @d... et d'autres", a-t-il été écrit sur Instagram.

Pour Demi Lovato, toutes ces accusations et suppositions ne tiennent par la route. "Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, a-t-elle répondu sur Instagram. Les vrais amis ne font pas d'interviews à votre sujet lorsque vous faites une overdose." Et de préciser ensuite : "Je ne parle pas de Dani Vitale."