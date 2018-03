Demi Lovato : Ultrasexy sur Instagram, elle régale ses millions d'abonnés

Demi Lovato est actuellement en tournée. Elle y interprète les chansons de son album Tell Me You Love Me, sorti en septembre dernier. L'artiste lancera la partie européenne au mois de mai et produira le 4 juin prochain au Zénith de Paris.

Le week-end dernier, Demi Lovato s'est jointe aux participants de la manifestation March for Our Lives à Washington. Kim Kardashian, Kanye West et leur fille North, George Clooney et son épouse Amal Clooney, l'actrice Alyssa Milano ou encore Paul McCartney étaient également de la partie.