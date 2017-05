Demi Moore attaquée en justice après la mort d'un homme dans sa piscine

En juillet 2015, l'affaire a fait jaser : un jeune homme de 21 ans, Edenilson Steven Valle, est retrouvé, mort, dans la piscine de Demi Moore à Beverly Hills. En cause : une soirée très alcoolisée qui aurait dérapé, la victime serait tombée dans l'eau et se serait noyée, ne sachant pas nager. La star hollywoodienne n'était pas présente à son domicile lorsque l'accident est survenu. Toujours est-il qu'aujourd'hui, son nom est cité dans la plainte déposée par les parents du jeune homme décédé.

En février, ils avaient déjà porté plainte contre le gardien et concierge de la propriété, qui avait organisé cette soirée pendant que Demi Moore était en déplacement. Mais deux mois plus tard, ils ont également décidé de placer l'actrice de 54 ans sur le banc des accusés. Outre l'alcool qui coulait à flots, la plainte pointe du doigt le côté dangereux de la piscine, très peu éclairée et dont la profondeur n'était pas inscrite, ainsi que les éléments de décor, des rochers qui, dans la pénombre, sont difficile à discerner pour peu que l'on soit un peu éméché. De plus, Valle avait confié à d'autres invités quelques minutes avant le drame qu'il ne savait pas nager.

"Le concierge Lenny Hernandez savait qu'il y avait de la consommation d'alcool cette nuit, et à vrai dire, a servi de l'alcool à une fête qu'il était dangereux d'accueillir", peut-on lire dans la plainte selon TMZ. La responsabilité de la comédienne serait donc mise en cause... Ou bien est-ce une manoeuvre purement judiciaire afin de faire braquer les projecteurs sur ce drame et permettre à la famille d'obtenir la condamnation ou les dommages et intérêts qu'elle désire ? De son côté, Demi Moore avait à l'époque déploré "une impensable tragédie". Attaquée en justice, l'ex de Bruce Willis et Ashton Kutcher n'a pas daigné commenter.

Pendant ce temps-là, on apprend également du New York Times que la star a enfin vendu son magnifique penthouse new-yorkais de 650 m² avec vue idyllique sur Central Park. Ce somptueux triplex composé de 14 pièces avait été acheté par Demi et Bruce Willis en 1990 pour la modique somme de 7,73 millions de dollars. 27 ans plus tard et de grosses rénovations, l'actrice en réclamait 75 millions. Elle a fini par se séparer de ce bien doté de 140 m² de terrasses avec vue panoramique sur Central Park pour la somme de 45 millions de dollars.