Demi Moore : Au naturel à 54 ans, elle tente de passer inaperçue

Etait-ce pour passer inaperçue ou parce qu'elle n'avait pas envie de s'apprêter plus que cela que Demi Moore a affiché un look très décontracté et naturel en ce mois d'avril à New York ? Toujours est-il que la star de 54 ans qui brille sur les tapis rouges avait préféré la discrétion lors de cette séance de shopping tranquille, en arborant un look casual, une coiffure peu travaillée et de grosses montures de lunettes.

L'héroïne inoubliable de Ghost se fait aussi discrète dans sa carrière sur les écrans, même si l'on a beaucoup appréciée dans Another Happy Day et Margin Call plus récemment. Ses nombreux admirateurs vont se réjouir de son retour à la télévision dans la série Empire, pour un rôle récurrent. Selon les premiers éléments, elle y incarnera une infirmière au passé mystérieux, qui se mêlera de manière perfide à la famille Lyon. Au cinéma, la sublime maman de Rumer, Tallulah et Scout fait partie du casting de #Pire soirée, comédie déjantée menée par Scarlett Johansson et en salles le 27 juillet.