Demi Moore, Cameron Diaz et Drew Barrymore réunies pour Lucy Liu !

Révélée par son rôle dans la série Ally McBeal, Lucy Liu est également célèbre pour son interprétation du Dr Joan Watson dans la série policière Elementary. La star de 50 ans est désormais consacrée grâce à son étoile hollywoodienne. Elle a profité de sa tribune pour parler de la place des artistes d'origine asiatique à Hollywood : "Parfois, les gens me parlent de mon succès comme d'une première pour la communauté asiatique. Mais cela fait longtemps que des acteurs sino-américains font des films. C'est juste qu'on ne les avait jamais récompensés ici. J'ai eu la chance de suivre le chemin d'Anna May Wong [née à Los Angeles dans une famille d'immigrants chinois de seconde génération, NDLR] et de Bruce Lee. Si mon travail a permis d'une façon ou d'une autre de créer des ponts entre les rôles stéréotypés qu'Anna May a pu se voir offrir et le succès, je suis heureuse d'avoir fait partie de ce processus."

Lors de ce bel événement, la belle Lucy Liu, 50 ans, et née de parents immigrés de Taïwan, a également posé avec un bonheur palpable auprès de son fils. En août 2015, elle devient maman pour la première fois, d'un petit garçon prénommé Rockwell Lloyd, 4 ans au mois d'août.

Les quatre actrices de Drôles de dames se retrouvent alors qu'on sait que, dans quelques mois, le 30 octobre, sortira un reboot de la célèbre série avec l'iconique et regrettée Farrah Fawcett. Le nouveau casting sera composé de Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. On ne sait pas encore comment le scénario jonglera entre les époques, mais Entertainment Weekly assurait que ce nouveau film s'inscrirait dans la "continuité logique des événements qui se déroulent dans la série des années 1970 et les films des années 2000".