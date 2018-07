Demi Moore charrie son ex-mari Bruce Willis : "Être chauve m'allait mieux"

Samedi 14 juillet 2018, Bruce Willis était la star de l'enregistrement de l'émission Comedy Central Roast, show qui se moque méchamment et brillamment de l'invité en sa présence. L'acteur de 63 ans a vu des personnalités comme Kevin Pollak, Edward Norton, Cybill Shepherd et Martha Stewart monter sur la scène du Hollywood Palladium pour se payer sa tête. Bon joueur, Bruce Willis était installé sur un canapé et a su rire de bon coeur aux nombreuses blagues et piques de ses amis.

Une invitée surprise a également remué le spectacle : il s'agit de l'ex-femme du comédien, Demi Moore. Vêtue d'une robe noire qui jouait sur la transparence, l'actrice de 55 ans s'est joyeusement prêtée au jeu en évoquant ses onze années de relation avec la star hollywoodienne. Officiellement marié entre 1987 et 2000, le couple avait rompu à l'amiable en 1998 et a eu trois filles ensemble, Rumer (29 ans), Scout (26 ans) et Tallulah (24 ans). Ces dernières étaient d'ailleurs présentes dans le public, hilares de voir leur mère prononcer un discours cassant à l'encontre de leur père.

C'est la jalousie qui a tout ruiné

"J'ai été mariée à Bruce durant ses trois premiers films Die Hard, ce qui a du sens car les deux derniers étaient nuls. Les gens se demandent pourquoi notre mariage s'est fini. En toute honnêteté, c'est la jalousie qui a tout ruiné. Je pense que Bruce ne s'est jamais remis du fait que le look chauve m'allait bien mieux qu'à lui", a-t-elle plaisanté selon le magazine Variety.

Demi Moore ne s'est évidemment pas arrêtée en si bon chemin. "Après notre divorce, il avait dit qu'il considérait la fin de notre mariage comme son plus grand échec. Mais Bruce, ne sois pas si dur avec toi-même, tu as eu des échecs plus grands. Je veux dire, il y a eu le Planet Hollywood [Bruce Willis est l'un des investisseurs de l'enseigne, NDLR], les films Hudson Hawk, Piège en eaux troubles, la campagne pour Michael Dukakis [candidat démocrate à la présidence des États-Unis en 1988, NDLR] et le fait que tu aies refusé le rôle qui est revenu à George Clooney dans Ocean's Eleven pour t'améliorer à l'harmonica", a-t-elle énuméré. Voilà qui est dit !