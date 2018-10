Demi Moore sur "la pente de l'autodestruction" : Comment elle a frôlé la mort

C'est une Demi Moore fière, souriante et en bonne santé qui est réapparue devant les caméras. Samedi 27 octobre 2018, l'actrice de 55 ans était au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles pour assister au 29e déjeuner de remise des prix annuel organisé par la Peggy Albrecht Friendly House, association qui vient en aide aux femmes souffrant de toxicomanie.

Anciennement dépendante aux drogues et aux médicaments, la star américaine a ainsi reçu un prix. Elle a profité de cette distinction pour prononcer un discours de remerciement et expliquer l'impact positif que la mission de cette organisation a eu sur elle.

"J'ai le sentiment que certains moments déterminants de notre vie façonnent notre identité et la direction que nous prenons. Au début de ma carrière, j'étais sur la pente de l'autodestruction et, quels que furent mes succès, je ne me suis jamais sentie assez bien", a expliqué, selon People, celle qui était tombée une première fois dans l'enfer des addictions dans les années 1980.

Si je voulais rester vivante, je devais saisir la main qu'on me tendait

"Je n'avais absolument aucune estime de moi. Et ce chemin autodestructeur m'a amenée très vite à un véritable point de crise. Et la raison n'était pas claire à l'époque (...) mais deux personnes que je connaissais à peine sont intervenues et ont pris position pour moi, ont proposé leur aide. En fait, cela ressemblait davantage à un ultimatum : si je voulais rester vivante, je devais saisir la main qu'on me tendait. Elles m'ont aidée à changer le cours de ma vie, alors que j'étais sur la pente de l'autodestruction. Elles ont su me voir comme si je n'étais plus capable de me voir. Je leur suis si reconnaissante, sans leur aide, sans leur foi en moi, je ne serais pas ici pour vous parler", a-t-elle ajouté.

En 2012, après sa rupture avec Ashton Kutcher, Demi Moore avait également eu des problèmes de santé inquiétants, maigrissant à vue d'oeil. Elle avait alors suivi un programme de désintoxication pour un problème de dépendance aux médicaments et pour un trouble de l'alimentation après avoir perdu connaissance à son domicile, comme l'avait révélé People à l'époque.