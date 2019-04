Demian Bichir : Mort à 37 ans de sa femme Stefanie Sherk

Sur son compte suivi par 59 000 abonnés, l'acteur Demian Bichir vient de révéler, aujourd'hui mercredi 24 avril 2019, la mort de sa femme Stefanie Sherk, à 37 ans. Il a posté une photo de celle qui était mannequin et actrice et a accompagné sa publication d'un long message. Pour l'heure, on ignore encore la cause de ce décès prématuré.

"Chers amis. Au nom des familles Sherk et Bichir, c'est avec une peine inimaginable que j'annonce que, le 20 avril 2019, notre chère Stefanie Sherk, ma bien-aimée et aimante épouse, est morte en paix. Cela a été la période la plus triste et difficile de nos vies et nous ne savons pas de combien de temps nous aurons besoin pour surmonter cette douleur. La présence magnifique, angélique et talentueuse de Stéphanie va nous manquer énormément. Nous garderons Stefanie dans nos coeurs pour toujours. Nous remercions par avance tout le monde pour les prières et nous demandons avec grand respect de comprendre que nous faisons notre deuil dans la paix et l'intimité en ces temps incroyablement difficiles. J'espère sincèrement que notre belle Stephanie, mon ange et l'amour de ma vie, reposera en paix pour l'éternité", a-t-il écrit.